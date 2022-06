L’incidente poco dopo l’1.30 di notte in via Statale

Troppo gravi i traumi riportati dal motociclista nella caduta

GARLATE – Troppo gravi i traumi riportati nella caduta. Un motociclista di 41 anni è morto a seguito di un drammatico incidente avvenuto nella notte a Garlate, lungo via Statale all’altezza della rotonda all’incrocio con via Filatoio. Pare che il motociclista (la dinamica dovrà essere confermata dalle forze dell’rodine intervenute sul posto) stesse viaggiando in direzione Lecco quando avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo, colpendo un paletto e finendo a terra.

La chiamata ai soccorsi poco dopo l’1.30 di notte, sul posto un’ambulanza e l’automedica. Purtroppo i traumi riportati nella rovinosa caduta si sono rivelati troppo gravi, inutili tutti i tentati di salvargli la vita. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.