Garlate. Due uomini sospetti in motorino per le vie del paese: “Fate attenzione”

Suonano i campanelli e con una scusa chiedono informazioni

“Non fate entrare in casa sconosciuti. I carabinieri sono stati informati”

GARLATE – “E’ stata segnalata in questi giorni la presenza di due uomini in motorino che suonano i campanelli e con una scusa chiedono informazioni”.

L’allarme è stato lanciato in queste ore dal Comune di Garlate che invita tutti i cittadini a fare la massima attenzione usando prudenza. “La raccomandazione è di non fare entrare in casa sconosciuti. I carabinieri sono stati informati”.