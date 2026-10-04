Garlate. E’ morta Gabriella Rosa, la 74enne travolta da un’auto mercoledì sera lungo la Sp 72

L’incidente era avvenuto mercoledì sera sulla Sp 72

Volontaria del Piedibus e alla festa delle Corti, Gabriella Rosa era molto conosciuta in paese

GARLATE – E’ morta in ospedale dopo alcuni giorni di ricovero Gabriella Rosa, la donna di 74 anni che mercoledì scorso, 30 settembre, era stata travolta da un’auto, mentre insieme a un’amica di 80 anni stava attraversando la Sp 72 in corrispondenza dell’attraversamento pedonale protetto e luminoso posto vicino al Mc Donald’s.

Le due amiche stavano rientrando verso casa dopo una passeggiata all’aria aperta: avevano già oltrepassato la prima corsia e stavano finendo di attraversare la strada quando sono state urtate da una Ford Puma in transito in direzione Olginate.

L’impatto era stato molto violento, tanto che la donna era stata sbalzata a diversi metri di distanza dal punto d’urto: era stata colpita anche l’altra donna, le cui condizioni erano apparse fin da subito meno gravi di quelle di Gabriella Rosa. Trasportata all’ospedale Manzoni in codice rosso, la donna è rimasta ricoverata nel reparto di rianimazione per alcuni giorni: le condizioni, già gravissime, sono ulteriormente peggiorate nelle ultime ore tanto che i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La notizia della morte si è subito diffusa oggi, domenica, in paese, suscitando cordoglio e commozione. Gabriella era infatti molto conosciuta e stimata per l’impegno, costante, profuso nelle attività del paese. Era tra i volontari del Piedibus e un volto sempre presente alla festa delle Corti, il tradizionale appuntamento di settembre del paese. Generosa e sorridente, discreta e attenta, non si tirava mai indietro quando c’era da rimboccarsi le maniche, aiutando volentieri in maniera in molto iniziative della comunità.