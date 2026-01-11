Garlate, esce di strada con l’auto e colpisce tubo del gas: soccorso 23enne

L’incidente è avvenuto questa notte poco dopo le 2

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area

GARLATE – Ha perso il controllo dell’auto uscendo dalla carreggiata e andando a colpire un tubo del gas.

Grande mobilitazione di soccorsi questa notte, domenica, per un automobilista di 23 anni rimasto coinvolto in un incidente. L’allarme è scattato poco dopo le 2 in via Statale, all’altezza dell’Hotel Nuovo: sul posto l’agenzia regionale dell’emergenza e urgenza di Areu ha inviato un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini in codice giallo.

Gli operatori sanitari hanno preso in carica il giovane di 23 anni alla guida del mezzo uscito fuori di strada mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il tubo del gas colpito della carambola dell’utilitaria.

Dopo le prime cure prestate direttamente in loco, il giovane è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.

Spetterà alle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, effettuare tutti gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, in cui non dovrebbero essere stati coinvolti altri mezzi.