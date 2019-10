Garlate. Grave infortunio in azienda, soccorso 42enne

L’allarme poco prima delle 16 alla Carlo Salvi

Coinvolta una persona soccorsa in codice rosso

GARLATE – Grave infortunio in azienda: è successo oggi pomeriggio, mercoledì, a Garlate, in uno stabilimento di via Ponte Rotto. Coinvolta una persona di 42 anni.

Scarse al momento le informazioni a disposizione: sul posto, poco prima delle 16, si sono portati i soccorsi, un’ambulanza dei Volontari di Calolziocorte e un’automedica, allertati in codice rosso. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il lavoratore, che ha riportato un politrauma in seguito a uno schiacciamento, è stato soccorso in gravi condizioni.