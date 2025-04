Garlate. In contromano in via Risorgimento, ancora quattro multe

I presidi continueranno per stroncare questa pratica pericolosa e non giustificata

GARLATE – Dopo il presidio del Sindaco e della Polizia Locale degli scorsi giorni, sono state comminate altre 4 multe per il passaggio in contromano di via Risorgimento a Garlate, a queste si è aggiunta anche una multa per il passaggio di mezzo pesante non autorizzato.

Le infrazioni sono state confermate dall’utilizzo delle telecamere, che consentono di monitorare un punto particolarmente delicato della viabilità di Garlate. I presidi continueranno per stroncare questa pratica pericolosa e non giustificata.