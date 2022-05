Garlate in lutto per la morte del capogruppo degli Alpini Bruno Gnecchi

Il ricordo del sindaco e dell’amministrazione di Garlate

“Correttezza, integrità, generosità e solidarietà sono le caratteristiche che sempre hanno guidato le sue azioni”

GARLATE – E’ “andato avanti” Bruno Gnecchi, responsabile della sezione “Garlinda” del gruppo Alpini di Garlate. Persona molto conosciuta in paese per il suo impegno, Bruno Gnecchi è morto a causa di una malattia che se l’è portato via in poco tempo all’età di 72 anni.

A ricordarlo è il sindaco di Garlate Giuseppe Conti: “La nostra comunità, per la quale è stato sempre presente e sempre si è speso, lo ricorda con commozione ed affetto: una persona generosa, che ha incarnato fino alla fine quei valori che l’hanno fatto promuovere ed aderire con entusiasmo e grande dinamismo alle iniziative degli alpini e che hanno sempre contraddistinto la sua vita: correttezza, integrità, generosità e solidarietà sono le caratteristiche che sempre hanno guidato le sue azioni. Bruno ci mancherà ma ci sarà ancora d’esempio. Lo salutiamo con grande rimpianto e ci impegniamo ad onorarlo mantenendo fede ai valori che ha sempre perseguito”.

I funerali saranno celebrati lunedì 30 maggio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Garlate.