Garlate, incidente auto moto in via Statale: ferito motociclista

Incidente auto moto in via Statale intorno alle 13.30 di domenica

Ferito nello scontro un motociclista; sotto choc la donna alla guida dell’auto

GARLATE – Incidente auto moto in via Statale oggi, domenica, intorno alle 13.30. Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale all’altezza della svolta per via Peschiera. In base alle informazioni raccolte sul posto da alcuni testimoni, sembrerebbe che una donna, alla guida di una Fiat Panda, stesse per svoltare a sinistra in via Peschera quando è avvenuto l’impatto con la moto che viaggiava sulla Statale da Olginate in direzione Lecco.

Il motociclista è stato sbalzato al suolo. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi in codice rosso. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e gli agenti della Polstrada.