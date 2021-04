L’incidente è avvenuto oggi, venerdì, poco prima delle 12

Soccorso un uomo alla guida di una Jeep dopo il tamponamento con un camion

GARLATE – Incidente in via Statale oggi, venerdì 16 aprile, intorno alle 11.45. Un uomo alla guida di una piccola Jeep è stato soccorso dopo il tamponamento avvenuto con un camion. Entrambi i mezzi procedevano lungo la provinciale in direzione Lecco. L’incidente è avvenuto poco prima della rotonda di via Filatoio.

L’uomo è stato subito preso in cura dal personale sanitario inviato sul posto in codice rosso (massima gravità) dalla centrale operativa di Areu. L’uomo, 74 anni, ha riportato un trauma alla colonna vertebrale ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto per i rilievi sono arrivati i Carabinieri: al momento la viabilità è disciplinata a senso unico alternato. Inevitabile la formazione di code e rallentamenti in prossimità dell’incidente.