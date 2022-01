Garlate. Incidente nella notte in via Statale, un’auto si ribalta

Soccorsa una donna di 37 anni, le sue condizioni non sarebbero gravi

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda all’incrocio con via Filatoio alle 2 di notte

GARLATE – Nonostante l’auto sia praticamente da buttare, se l’è cavata con ferite giudicate non gravi. Erano le 2 della notte scorsa quando a Garlate, in via Statale, è avvenuto un incidente che ha visto coinvolta una donna di 37 anni. L’auto, una Lancia Ypsilon, stava viaggiando in direzione Olginate quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è andata fuori controllo ribaltandosi.

L’incidente è avvenuto all’altezza della rotonda all’incrocio con via Filatoio, l’auto ha abbattuto alcuni segnali stradali, prima di terminare la sua corsa su un fianco qualche decina di metri più avanti. Sul posto, in codice rosso (molto critico), si sono immediatamente portati un’ambulanza, l’automedica e i Vigili del Fuoco. Fortunatamente le conseguenze dello schianto si sono rivelate meno gravi di quanto si era pensato all’inizio e la 37enne è stata trasportata all’ospedale di Erba in codice verde (poco critico).