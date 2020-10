Garlate. Malore in azienda, 42enne trasportato all’ospedale in codice rosso

GARLATE – E’ stato trasportato in ospedale in codice rosso (molto critico) dopo aver accusato un malore in azienda. E’ successo nella mattinata di oggi, venerdì 9 ottobre, poco prima delle 11 a Garlate, nell’azienda Costacurta in via Valmolina Inferiore.

Un lavoratore di 42 anni ha accusato un malore, subito sono stati allertati i soccorsi. Sul posto è giunta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio insieme all’automedica. Dopo le prime cure del caso, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale.