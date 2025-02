Garlate piange la scomparsa di Michele Polvara, presidente Acli e Alpino

Aveva 77 anni

GARLATE – Il paese in lutto per la scomparsa di Michele Polvara, volto noto della comunità: ex consigliere comunale, storico presidente dell’Acli, che ha guidato per 30 anni e membro degli Alpini ‘Garlinda’. Aveva 77 anni, si è spento presso l’Istituto Airoldi e Muzzi dov’era ricoverato.

“Una persona generosa e disponibile” come ricorda l’amministrazione comunale che ha espresso cordoglio alla famiglia a nome dell’intera comunità garlatese.

Polvara lascia la moglie Maria Grazia, i figli Gabriele con Serena, Alessia con Lorenzo, gli amati nipoti Federica e Nicolò, la sorella e i fratelli. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa parrocchiale.