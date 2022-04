Garlate, provinciale bloccata per un incidente: tre auto coinvolte

Schianto sulla provinciale a Garlate, tre auto incidentate e due persone soccorse

Strada chiusa per diversi minuti, traffico deviato in paese. Code in entrambe le direzioni, poi strada riaperta.

GARLATE – Strada chiusa e feriti, fortunatamente non gravi, a causa dell’incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì, sulla provinciale a Garlate.

Tre i veicoli coinvolti nello schianto che, poco prima delle 15, ha paralizzato il traffico in entrambe le direzioni. Due le persone soccorse dai sanitari, arrivati con le ambulanze di Croce Rossa e Croce San Nicolò.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Per far defluire la viabilità, in attesa della riapertura della strada, il traffico è stato deviato verso il centro paese. La strada è stata poi riaperta intorno alle 15.20.