Garlate, ragazzina di 12 anni investita lungo via Statale

E’ successo poco prima delle 19

Sul posto per i rilievi i Carabinieri

GARLATE – Intervento del 118 e dei Carabinieri poco prima delle 19 lungo la strada provinciale 72 a Garlate. L’incidente è avvenuto lungo via Statale quasi al confine con Pescate. Coinvolta una ragazzina di 12 anni che, in sella alla sua bicicletta, stava percorrendo la statale. La dinamica del sinistro è ora al vaglio di una pattuglia di Carabinieri intervenuti per effettuare i rilievi del caso. La minorenne è stata presa in cura dai sanitari dei Volontari del Soccorso, intervenuti sul posto insieme all’auto medica.