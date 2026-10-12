Garlate. Rotta la porta del campo da calcetto che era appena stato rifatto

Il comune annuncia di volerlo smantellare e destinare a un altro uso

“Non è corretto spendere i soldi dei cittadini per opere che poi vengono rotte o male utilizzate”

GARLATE – Una decisione amara per il Comune di Garlate che, dopo un nuovo episodio di mancanza di rispetto verso le strutture pubbliche, ha annunciato di voler smantellare il campetto da calcio del parco Manzocchi, situato in via Stoppani.

“È stata rotta una porta del campo di calcetto che era stato rifatto solo qualche mese fa spendendo circa 30.000 Euro – hanno detto dal comune -. Visto che non si è capaci di rispettare le attrezzature pubbliche e che non è corretto spendere i soldi dei cittadini per opere che poi vengono rotte o male utilizzate, il campetto di Calcio verrà smantellato e riutilizzato per altro scopo”.