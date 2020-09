Garlate, rubati i cartelli segnavia sui sentieri. “Perché questo gesto?”

Spariti alcuni cartelli segnavia sui sentieri nell’area collinare di Garlate

La Protezione Civile: “Atto incivile, a qualcuno dà fastidio il nostro lavoro?”

GARLATE – “Qualcuno ha asportato alcuni cartelli segnavia sui sentieri della nostra collina. Per rimuovere tali cartelli è necessario utilizzare un attrezzo specifico, questo dimostra che non è stato solo vandalismo ma piuttosto un’azione premeditata e pianificata”.

Lo fa sapere la Protezione Civile di Garlate segnalando la sparizione dei cartelli in questione.

“Ci chiediamo – proseguono – il perché di questo gesto. I segnavia sono stati tolti perché indirizzavano le persone verso zone che non dovevano essere avvicinate? Oppure l’impegno del Gruppo di Protezione Civile apprezzato da molti ad alcuni dà fastidio?”.

“Non saranno questi atti incivili a fermare il lavoro del nostro gruppo, appena possibile riposizioneremo i nuovi segnavia e nel frattempo aumenteremo la vigilanza sul territorio”.