Garlate. Sarà celebrato mercoledì 7 ottobre il funerale di Gabriella Rosa

La donna, molto conosciuta a Garlate, era stata investita mentre attraversava la strada provinciale

Era tra i volontari del Piedibus e un volto sempre presente alla festa delle Corti

GARLATE – Sarà celebrato mercoledì 7 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Garlate il funerale di Gabriella Rosa. 74 anni, molto conosciuta in paese, è morta dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, dove era stata trasportata d’urgenza mercoledì 30 settembre quando era stata travolta da un’auto mentre, insieme a un’amica di 80 anni, stava attraversando la Sp72 in corrispondenza dell’attraversamento pedonale protetto e luminoso posto vicino al Mc Donald’s.

Gabriella era infatti molto conosciuta e stimata per l’impegno, costante, profuso nelle attività del paese. Era tra i volontari del Piedibus e un volto sempre presente alla festa delle Corti, il tradizionale appuntamento di settembre del paese. Generosa e sorridente, discreta e attenta, non si tirava mai indietro quando c’era da rimboccarsi le maniche, aiutando volentieri in maniera in molto iniziative della comunità.

Gabriella Rosa lascia il marito Guido Maggi, i figli Serena con Gabriele e Manuel con Sonia, i nipoti Federica, Eleonora, Nicolò e tutti i parenti. La camera ardente è allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale A. Manzoni di Lecco sino alle ore 13.30 di mercoledì. No fiori, ma opere di bene. Orario visite dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30