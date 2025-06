Garlate, scontro tra auto e moto: ferito un ragazzo di 20 anni

Il sinistro è avvenuto lungo il tratto tra Garlate e Pescate, sulla Statale

GARLATE – Incidente stradale questa mattina intorno alle 10:40 lungo la via Statale, al confine tra i comuni di Garlate e Pescate. Coinvolti un’auto e una moto: ad avere la peggio un ragazzo di 20 anni, che si trovava in sella alla due ruote.

L’impatto è stato abbastanza serio da richiedere l’attivazione di un codice rosso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e un’automedica, coordinati dalla centrale Soreu dei Laghi.

Il giovane è stato stabilizzato dai sanitari e successivamente trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, ancora in fase di accertamento. Il traffico sulla statale ha subito rallentamenti temporanei per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.