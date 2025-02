Garlate. Scontro tra un’auto e una moto, paura in via Statale per un 44enne

L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 7.30 di oggi, giovedì

Una persona, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale

GARLATE – Brutto incidente nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio, a Garlate. I soccorsi sono intervenuti in codice rosso (molto critico) in via Statale, poco dopo le ore 7.30, per uno scontro tra un’auto e una moto. Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato all’inizio.

Sul posto l’automedica da Lecco e un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. Un uomo di 44 anni, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Anche in questo caso l’incidente ha avuto conseguenze sul traffico diretto a Lecco, già messo a dura prova da un altro incidente avvenuto sul Terzo Ponte.