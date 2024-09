Garlate. Vandalizzati (ancora) i dissuasori in via Statale, individuati i responsabili

Multa di 180 euro con la decurtazione di 4 punti della patente

GARLATE – Vandalizzato per l’ennesima volta il dissuasore posizionato in via Statale che impedisce la svolta a sinistra in corrispondenza dell’uscita dal parcheggio del McDonald’s di Garlate. Una situazione che si è ripetuta più volte nelle ultime settimane e su cui l’amministrazione comunale sta vigilando.

“Se ci sono persone che si divertono in questo modo sappiano che è un divertimento che costerà caro, a loro o agli intestatari dei mezzi coinvolti – hanno fatto sapere dal comune -. A quelli che si sono resi protagonisti della bravata rilevata domenica scorsa e che sono stati individuati è stata applicata una multa di 180 euro con la decurtazione di 4 punti della patente. Nel caso di danneggiamento della struttura viene addebitato anche il ripristino del dissuasore”.