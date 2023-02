Garlate. Vittima di un malore si schianta con l’auto in via Statale

Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì, in via Statale

Coinvolta anche una seconda auto, nessuno è rimasto ferito gravemente

GARLATE – Avrebbe accusato un malore mentre stava percorrendo via Statale a Garlate per poi schiantarsi contro la rotonda all’incrocio con via Filatoio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 febbraio. Nello scontro è rimasta coinvolta una seconda auto con due giovani a bordo, un ragazzo di 37 anni e una ragazzo di 28 anni.

Un 75enne stava viaggiando in direzione Olginate quando ha perso il controllo abbattendo un cartello a lato della strada per poi terminare la sua corsa all’altezza della rotonda. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico), mentre il 37enne ha rimediato una contusione al bacino ed è stato trasportato all’ospedale in codice verde (poco critico). Il 28enne, infine, è rimasto illeso.