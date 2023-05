Gettano rifiuti dal finestrino dell’auto, nuova multa da 500 euro a Pescate

Ad allertare il sindaco una sentinella pescatese che ha consentito di risalire al responsabile

E’ bastata una manciata di minuti per consultare le telecamere e identificare il trasgressore

PESCATE – E’ stata nuovamente una sentinella pescatese a notare i rifiuti sparsi per strada e allertare il sindaco di Pescate Dante De Capitani che, a sua volta, ha chiesto alla comandante della Polizia Locale Chiara Fontana di risalire al responsabile attraverso le numerose telecamere in zona. Le sono bastati una decina di minuti per rintracciare il trasgressore a cui arriverà la solita sanzione massima da 500 euro.

“Sono arrivate a Pescate, parcheggiano a lato della Provinciale per entrano al supermercato di dolci delle Torrette – ha raccontato il sindaco -. Le due donne hanno fatto la spesa, sono risalite in auto e sono andate a girare nel parcheggio a lago delle Torrette. Mentre la conducente faceva manovra per dirigersi verso Lecco, la passeggera ha aperto il finestrino per buttare dei rifiuti sul selciato consistenti in tre bicchieroni di bibita di un noto fast food”.

Una manciata di minuti per consultare 4 delle 60 telecamere del sistema integrato di videosorveglianza comunale per trovare il trasgressore: “Ormai sono anni che lotto contro questi comportamenti e, pur sapendo che è una battaglia in cui non uscirò vincitore, non intendo fermarmi. Fosse per me gente del genere non entrerebbe più a Pescate perché chi tratta il territorio in questo modo merita il foglio di via. La cosa che mi rende orgoglioso è che mai nessun pescatese ha preso una sanzione per questi comportamenti, a dimostrazione che al loro paese ci tengono e sono sicuro di avere la loro approvazione in questa battaglia che da sempre conduco per la valorizzazione del decoro urbano”.