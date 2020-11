Grande dolore per la morte di Ugo Gilardi: “Ragazzo stupendo, amava il suo lavoro”

Una comunità sconvolta per la tragedia che ha portato via il giovane giardiniere

I funerali domani, giovedì 26 novembre, alle ore 15 all’oratorio di Villa San Carlo

VALGREGHENTINO – Una tragedia che ha sconvolto tutti quella accaduta questa mattina a Valgreghentino. Un incidente che non ha lasciato scampo a Ugo Gilardi, 30 anni, giovane giardiniere molto conosciuto in paese. Il dramma si è consumato poco dopo le 8 di oggi, 25 novembre, in via Enrico Fermi: Ugo Gilardi stava scaricando dal rimorchio la piattaforma con cestello che avrebbe utilizzato per tagliare alcune piante in zona quando è rimasto schiacciato dal macchinario stesso.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, con l’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Tra i soccorritori, primi a intervenire, un equipaggio dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte tra i quali c’era anche lo zio del giovane, Mosè Merlo, molto conosciuto per il suo impegno nelle file dell’Aido Olginate Valgreghentino.

“Mi hanno avvisato della tragedia mentre stavo celebrando la Messa a Capiate – ha detto il parroco don Paolo Ventura -. Quando mi hanno detto che si trattava di Ugo sono rimasto senza parole. Un ragazzo stupendo, uno dei primi che ho conosciuto quando sono arrivato in paese, frequentava il Bar Mein, davanti alla chiesa, e si era subito creata una bella amicizia. Non posso credere di dover celebrare un altro funerale così”.

Ugo Gilardi abitava con la sua famiglia in località Pontevilla, proprio al confine tra Valgreghentino e Olginate, a poche centinaia di metri dal lungo dell’incidente. Un altro grande dolore per queste due comunità già messe a dura prova nelle ultime settimane dalla morte di Manuel Resta, giovane papà di 46 anni vittima di un incidente in moto, e di Beatrice Ceraudo, 19enne morta in un incidente d’auto.

“Eravamo coscritti, entrambi del 1990, abbiamo frequentato le elementari insieme – ricorda il sindaco Matteo Colombo -. Ugo era un ragazzo solare, amava molto il suo lavoro. E poi era impegnato come volontario nell’organizzazione della Festa Alpina. Non ci sono parole per una simile tragedia”.

I funerali del giovane Ugo Gilardi saranno celebrati domani, giovedì 26 novembre, alle ore 15 all’oratorio di Villa San Carlo a Valgreghentino.