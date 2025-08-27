Gravissimo incidente a Olginate, scontro frontale in via Milano

Tre le persone coinvolte, le due auto sono andate completamente distrutte

L’impatto è stato violentissimo, ma fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita

OLGINATE – Grave incidente a Olginate nella serata di oggi, mercoledì 27 agosto. L’allarme è scattato intorno alle ore 20.30 in via Milano, in zona Fornasette, dove due auto sono state protagoniste di un violento scontro frontale. Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, tre ambulanze e l’automedica da Lecco.

Le due auto sono andate completamente distrutte e i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare per estrarre uno dei feriti dalle lamiere accartocciate dell’auto. Tre le persone coinvolte: un uomo di 54 anni, un giovane di 16 anni e un ragazzo di 33 anni. I soccorritori sono intervenuti in codice rosso (molto critico).

La strada, la Provinciale 72, è stata completamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Nonostante la violenza dell’impatto e nonostante all’inizio si fosse temuto il peggio, fortunatamente nessuno dei coinvolti sarebbe in pericolo di vita. Infatti sarebbero stati tutti trasportati in ambulanza all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).