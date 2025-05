Grave incidente stradale a Pescate lungo via Roma

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17.45, sul posto i mezzi di soccorso tra cui l’elisoccorso decollato da Bergamo

PESCATE – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio a Pescate, poco prima delle 17.45, lungo via Roma, quasi al confine con il comune di Garlate. Due sarebbero i mezzi entrati in collisione per cause ancora in fase di accertamento. Mentre tre le persone che sarebbero rimaste coinvolte, ma al momento non sono disponibili dettagli sulle loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, i Carabinieri della Compagnia di Merate e il personale sanitario con tre ambulanze — due della Croce Rossa di Lecco e una dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte — oltre all’elisoccorso partito da Bergamo.

I soccorritori stanno prestando assistenza ai feriti direttamente sulla sede stradale. I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dell’area, mentre i Carabinieri hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Inevitabili le code da Lecco verso Olginate e viceversa.

Maggiori informazioni non appena possibile.