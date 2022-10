Grave incidente tra auto e moto a Valgreghentino, 56enne in ‘codice rosso’

Schianto tra un veicolo e una moto a Valgreghentino

Un ferito in condizioni serie. Mobilitato anche l’elisoccorso

VALGREGHENTINO – Grave incidente quello accaduto in mattinata a Valgreghentino: uno scontro tra una vettura e una moto ha provocato il ferimento del motociclista, un 56enne soccorso dai sanitari in condizioni critiche.

Erano quasi le 8 quando è stato mobilitato sul posto l’elicottero del 118 insieme ad un’ambulanza della Croce Bianca di Merate.

Il sinistro è avvenuto in via Cristoforo Colombo, sulla strada che porta verso Airuno, dove, cause da chiarire, la moto condotta dal 56enne e un’Audi si sono scontrate. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi (‘codice rosso’). Sul posto per i rilievi la Polizia Locale che dovrà chiarire la dinamica dell’accaduto

Seguiranno ulteriori informazioni