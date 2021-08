Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 19 di oggi, venerdì

Gli occupanti dell’idrovolante sono stati portati in salvo dalla barca di un privato

PESCATE – L’allarme è scattato intorno alle ore 19 di oggi, venerdì 20 agosto, per un incidente nel lago di Garlate che ha visto coinvolto un idrovolante. Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco con due mezzi, tra cui una pilotina.

Fortunatamente gli occupanti ne sono usciti illesi e sono stati riportati a riva dalla barca di un privato. I Vigili del Fuoco hanno lavorando per mettere in sicurezza l’idrovolante che stava affondando, per poi trascinarlo sulla riva più vicina.