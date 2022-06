Intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera a Olginate l’incendio di un’auto

In fiamme una vettura parcheggiata in via don Minzoni. Due squadre di pompieri al lavoro

OLGINATE – Incendio nella serata di ieri a Olginate: intorno alle 22, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un veicolo in fiamme.

A prendere fuoco una Fiat Punt parcheggiata in via Cesare Cantù, angolo via don Minzoni, nella zona dell’ex distributore di benzina dei Pescivivi. Lievemente danneggiata anche la fiancata di un’altra autovettura, un’Opel Astra, posteggiata nelle vicinanze.

Sul posto hanno operato due automezzi dei pompieri. L’intervento è durato circa un’ora e mezza.

Sono in corso gli accertamenti per appurare l’origine dell’incendio, che sembra comunque di natura accidentale.