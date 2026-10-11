Incidente a Pescate, paura per un ciclista investito

I soccorsi sono stati attivati poco prima delle 12 di oggi, domenica

L’incidente è avvenuto in via Roma lungo la strada provinciale 583

PESCATE – Ancora una chiamata ai soccorsi nella mattinata di oggi, domenica 10 ottobre, per un incidente che ha visto coinvolto un ciclista. Un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e l’automedica da Lecco sono intervenute poco prima di mezzogiorno in via Roma, lungo la strada provinciale 583.

Due le persone coinvolte, una di 29 e l’altra di 34 anni. Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto si era pensato in un primo momento. Il ciclista rimasto ferito nell’incidente è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).