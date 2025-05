Incidente in via Roma a Pescate: 48enne finisce in ospedale

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 14 di oggi, all’altezza del parcheggio del Conad

PESCATE – Paura a Pescate nel primo pomeriggio, dove una donna di 48 anni è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via Roma all’altezza del parcheggio del Conad. L’auto su cui viaggiava è uscita di strada in circostanze ancora da chiarire, ma stando ai primi riscontri pare che la conducente abbia perso il controllo del mezzo autonomamente finendo per sbattere contro un’aiuola.

I soccorsi si sono attivati poco dopo le 14: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, le forze dell’ordine, automedica e ambulanza della Croce Rossa di Lecco.

La donna, cosciente all’arrivo dei sanitari, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco.

Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo tutti gli elementi utili per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.