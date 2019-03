Viabilità KO per un incidente sul Ponte Manzoni della SS36

Chiuso temporaneamente lo svincolo di Pescate, riaperto alle 10

PESCATE – Inizio settimana da dimenticare per la viabilità in ingresso a Lecco dalla Statale 36 per un incidente tra due autovetture sul Ponte Manzoni che ha mandato al collasso il traffico anche sulla provinciale a Pescate.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, pare infatti che il tamponamento abbia causato un principio d’incendio ad una delle due autovetture coinvolte, i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza i veicoli. Sul posto anche la Polizia Stradale. Non si segnalano feriti.

Lo svincolo di Pescate è stato chiuso per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi, poi riaperto intorno alle 10.

Il sindaco di Pescate: “Ho il paese bloccato dal traffico”

Amaro il commento del sindaco Dante De Capitani: “Ho il paese bloccato dal traffico. Ditemi voi se è possibile lasciare un territorio in queste condizioni, al minimo incidente sul terzo ponte è sempre così, una classe politica inadeguata a dare risposte al territorio – ha sottolineato il primo cittadino pescatese tornando a ribadire l’importanza di realizzare la terza corsia sul Ponte Manzoni, che colleghi la rampa di Pescate all’uscita del Bione.