L’infortunio è avvenuto domenica mattina a Olginate

L’uomo era impegnato in un intervento di manutenzione agli impianti della AGG Stucchi per conto di un’azienda esterna

OLGINATE – Incidente sul lavoro questa mattina, domenica, presso la ditta AGG Stucchi di Olginate, dove un uomo di 51 anni è stato folgorato e subito trasportato all’ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto alle 8 circa. L’uomo, tecnico di una ditta esterna, era impegnato in un intervento di manutenzione agli impianti con alcuni colleghi, quando, per cause ancora da stabilire, sarebbe stato fulminato da una scarica elettrica.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dell’automedica, dell’ambulanza dei volontari di Calolziocorte, Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale dell’Ats (Agenzia di Tutela della Salute) Brianza.

Il 51enne, cosciente all’arrivo dei sanitari, dopo essere stato soccorso sul posto è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.