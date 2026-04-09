Incidente sul lavoro a Olginate, persona in gravi condizioni

Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì, in un’azienda di via Campagnola

Una persona sarebbe rimasta gravemente ferita a una mano; è stata trasporta all’ospedale in codice rosso

OLGINATE – Grande mobilitazione dei soccorsi poco dopo le ore 14 di oggi, giovedì, per un incidente sul lavoro avvenuto in una azienda di via Campagnola a Olginate. Da quanto appreso sarebbe rimasta coinvolta una persona di 31 anni infortunatasi gravemente a una mano rimasta in un macchinario.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco, l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, l’automedica da Lecco, le forze dell’ordine e, come da prassi, i tecnici di Ats Brianza che dovranno far luce sulla dinamica dell’incidente. La persona è stata soccorsa in codice rosso (molto critico) e trasportata all’ospedale di Lecco.