Incidenti in moto a Garlate e Cassina, soccorsi al lavoro nel pomeriggio

Scontro tra un’auto e una moto in via Statale a Garlate

Incidente anche sulla strada della Culmine di San Pietro in Valsassina

GARLATE/CASSINA VALSASSINA – Oltre alla caduta di stamattina sulla strada che sale ai Piani Resinelli, altri due incidenti hanno visto coinvolti altrettanti motocilisti nella giornata di oggi.

Il primo è avvenuto intorno alle 13.30 a Garlate, in via Statale, nei pressi dell’hotel Nuovo: una motocicletta si è scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenute l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e l’automedica, un uomo di 41 anni è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

I soccorsi sono intervenuti nuovamente poco prima delle 16 in Valsassina, sulla strada provinciale 64 che da Moggio sale alla Culmine di San Pietro. Anche in questo caso una moto è finita a terra: allertato il personale della Croce Rossa di Balisio e l’elisoccorso, un uomo di 56 anni è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico).