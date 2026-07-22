Infortunio in azienda a Olginate, intervento dei soccorsi in via Concordia

Un lavoratore si sarebbe tagliato con una bobina di lamiera

La persona è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico)

OLGINATE – Intervento dei soccorsi intorno alle ore 13.30 di oggi, mercoledì 22 luglio, in una azienda in via Concordia a Olginate. Un lavoratore si sarebbe tagliato con una bobina di lamiera, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato il lavoratore all’ospedale in codice giallo (mediamente critico). Le forze dell’ordine e i tecnici di Ats Brianza dovranno chiarire la dinamica dell’infortunio.