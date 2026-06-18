Infortunio sul lavoro in un cantiere a Garlate, soccorso un lavoratore di 55 anni

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con autopompa e autoscala

Il lavoratore è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico)

GARLATE – Infortunio sul lavoro in un cantiere in via Pescherino a Garlate. I soccorsi sono scattati poco dopo le 16 di ieri, mercoledì 17 giugno. Un operaio è rimasto ferito in un piano rialzato, le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Lecco, con autopompa e autoscala, hanno provveduto alle manovre di evacuazione tramite barella su autoscala.

Il lavoratore, un uomo di 55 anni, è stato affidato alle cure dei sanitari prima di essere trasportato all’ospedale di Lecco con un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. L’uomo, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita ma è stato soccorso in codice giallo (mediamente critico). Come da prassi sul posto anche Carabinieri e tecnici di Ats per verificare i contorni dell’incidente.