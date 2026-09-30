Investita mentre attraversa la strada a Garlate: grave una 74enne

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.15 lungo la Statale nei pressi del McDonald’s

Sul posto anche l’elisoccorso. La donna è stata portata all’ospedale di Lecco in gravissime condizioni

GARLATE – Grave incidente stradale questa sera a Garlate, lungo la strada statale, nei pressi del McDonald’s. Una 74enne, G. R., è stata investita mentre, secondo le prime informazioni, stava attraversando la strada insieme a un’altra donna di 80 anni.

Da quanto è stato possibile apprendere le due donne erano intente ad attraversare la provinciale all’altezza del passaggio pedonale protetto e illuminato, dirette verso il lato della Sp 72 che dà sul lago, quando sono state travolte da un automobilista alla guida di una Ford Puma in marcia in direzione Olginate.

L’allarme è scattato intorno alle 20.15. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con l’elisoccorso, automedica e due ambulanze una della Croce Rossa di Valmadrera e una dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, oltre agli agenti della Polizia stradale per gli accertamenti sulla dinamica dell’investimento.

Le condizioni della 74enne sono apparse subito particolarmente gravi: la donna ha riportato un grave trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Lecco.

Coinvolta nell’incidente anche la donna di 80 anni che, dalle informazioni disponibili, non avrebbe riportato conseguenze gravi.

Restano da chiarire le circostanze dell’investimento e la dinamica precisa dell’accaduto.