La storia di solitudine di Letizia Stella, la 66enne trovata morta in casa a Valgreghentino

La morte risalirebbe a metà agosto probabilmente a causa di un infarto

Donna solitaria, senza parenti stretti, residente in paese dal 2008, era aiutata dai servizi sociali

VALGREGHENTINO – Una triste storia di solitudine quella che si è consumata a Valgreghentino nella serata di ieri, domenica 31 agosto, nella frazione Miglianico. Sarebbero stati i vicini di casa ad allertare i soccorsi non avendo notizie ormai da giorni della donna di 66 anni residente in via Belvedere.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto forzare la porta per entrare nell’appartamento e, una volta all’interno, hanno scoperto il corpo senza vita di Letizia Stella, 66 anni. Con tutta probabilità si tratterebbe di morte naturale, un infarto, avvenuta in un contesto di solitudine. Pare che la donna non avesse nemmeno parenti stretti.

Residente a Valgreghentino dal 2008, aveva un carattere solitario tanto che la conoscevano in pochi, giusto i vicini più stretti. La donna, che aveva alcune difficoltà, era aiutata dai servizi sociali di Valgreghentino. Il corpo sarebbe stato trovato in avanzato stato di decomposizione e la morte risalirebbe a un paio di settimane fa.

Una tragedia che ha lasciato attonita l’intera comunità di Valgreghentino e che, purtroppo, ricorda quanto successo a Galbiate poche settimane fa quando era stato ritrovato nella propria abitazione il cadavere di Angelo Spreafico, 62 anni, probabilmente morto da tre anni anni.