L’Aido Olginate in lutto per la scomparsa di Pino Bonacina, storico volontario

Il ricordo del presidente Sartor: “Sempre presente e disponibile”

“Seguiremo il tuo esempio e ti ricorderemo con grande affetto”

OLGINATE – L’ Aido di Olginate/Valgreghentino piange il consigliere Simpliciano Bonacina, per tutti Pino. A ricordarlo con affetto il presidente Antonio Sartor: “Pino era da sempre presente in Aido, con la sua grande disponibilità, partecipava alle riunioni del Direttivo e non mancava mai la sua presenza alle nostre iniziative. Quando per altri impegni, e tanti ne aveva in altre associazioni solidali, si scusava sempre, perché per lui l’impegno in Aido aveva un alto valore morale”.

“L’ultimo incontro durante la nostra Assemblea del febbraio scorso, l’ultima telefonata solo 10 giorni fa, sempre per parlare di cosa si poteva fare per divulgare la cultura del dono. Condivideva con noi anche il suo essere socio del gruppo alpini “Monte Resegone ” di Belledo dai tempi in cui finì il servizio militare. Sempre presente a tutti gli eventi alpini (di gruppo, di sezione, a livello nazionale) ma, soprattutto, presente agli eventi di carattere sociale in cui ha dato sempre tempo e disponibilità alle persone meno fortunate”.

“Caro Pino, purtroppo la tua malattia non ti ha permesso di donare parte di te per aiutare sino alla fine un nostro simile, ma noi sappiamo quanto hai fatto in tanti anni di volontariato e te ne siamo grati, seguiremo il tuo esempio e ti ricorderemo con grande affetto”.

Il Gruppo Aido si stringe alla famiglia di Simpliciano in questo momento di grande dolore.