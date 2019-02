La signora Maria avrebbe compito 104 anni il prossimo mese di maggio

“Sempre attiva e lucida, oggi Garlate perde un elemento importante della comunità”

GARLATE – Lutto a Garlate per la scomparsa della persona più anziana del paese. “Oggi Garlate perde un elemento importante della comunità, Maria Colombo in Corbetta”.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Conti si è stretta attorno ai famigliari della signora Maria, la persona più anziana del paese.

“La ricordo per la sua vitalità, la sua serenità e la sua lucidità – ha detto il sindaco -. Mi spiace molto che ci abbia lasciato. Era nata nel maggio 1915, proprio nei giorni in cui l’Italia entrava in guerra”.