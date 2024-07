Lutto a Olginate per la morte di Tiziana Invernizzi, aveva 58 anni

Legata alla Polisportiva e due volte candidata nella lista “Olginate sì cambia” al fianco di Riccardo De Capitani

Il funerale sarà celebrato nella chiesa prepositurale di Olginate giovedì 4 luglio alle 10.30

OLGINATE – La comunità di Olginate dice addio a Tiziana Invernizzi morta all’età di soli 58 anni. Una donna molto conosciuta e stimata in paese, legata alla Polisportiva Olginate attraverso il marito Eugenio Corti, dirigente della società e appassionato. Proprio dalla Polisportiva è giunto nelle scorse ore un messaggio di cordoglio: “Tutta la Polisportiva Olginate si unisce al dolore di Eugenio e dei suoi familiari per la scomparsa dell’amata moglie Tiziana. Un abbraccio affettuoso e sincero da tutti noi”.

Tiziana Invernizzi, in passato, aveva anche deciso di impegnarsi anche in politica candidandosi, sia nel 2016 che nel 2021, nella lista “Olginate sì cambia” al fianco di Riccardo De Capitani in corsa entrambe le volte contro Marco Passoni. In tanti, in questo momento di dolore, ricordano il suo entusiasmo e la sua grande disponibilità.

Tiziana Invernizzi lascia il marito Eugenio e la figlia Mara. Il funerale sarà celebrato nella chiesa prepositurale di Olginate giovedì 4 luglio alle 10.30. La famiglia ringrazia tutto il personale delle cure palliative di Lecco per l’assistenza prestata.