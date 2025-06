Malore al Lavello, non ce l’ha fatta Alberto Panzeri, papà di due bimbe

I soccorsi erano intervenuti domenica mattina

Il 58enne, di Olginate, era stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Sant’Anna di Como ma non ce l’ha fatta

CALOLZIO/OLGINATE – Non ce l’ha fatta l’uomo di 58 anni colpito da un malore domenica mattina mentre stava pedalando con la moglie in zona Lavello. Alberto Panzeri si è spento all’Ospedale Sant’Anna di Como dov’era stato ricoverato in condizioni critiche. Una bella domenica che si è trasformata in tragedia.

L’allarme era scattato in mattinata, Alberto Panzeri, residente a Olginate, stava pedalando quando si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore. Immediato l’intervento dei soccorritori che lo avevano stabilizzato in posto e trasferito d’urgenza al Sant’Anna. Nonostante il prodigarsi dei medici il 58enne non ce l’ha fatta: ieri, lunedì, si è spento.

Panzeri lascia due figlie piccole e la moglie. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi.