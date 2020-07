Malore in acqua, soccorso un giovane sul lago a Pescate

Si sente male durante un bagno nel lago a Pescate

Giovane straniero soccorso a riva

PESCATE – Si era tuffato per un bagno nel lago quando, a pochi metri dalla riva, avrebbe accusato un malore: è quanto successo ad un giovane, un 20enne residente nel milanese, che si trovava a Pescate in compagnia di amici.

Sarebbero stati proprio questi, vedendolo arrancare in acqua, ad aiutarlo accompagnandolo sulla spiaggia, per poi allertare i soccorritori.

Sul posto sono accorsi gli uomini del 118 insieme al personale della Lecco Soccorso e ai vigili del fuoco. Il ragazzo, di origini indiane, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto è accaduto in via Alzaia, sulla spiaggetta alle spalle del supermercato Bennet.

Si tratta dell’ennesimo malore in acqua nel lecchese e il bilancio degli ultimi giorni sul lago è tragico con tre morti e ancora un giovane disperso.