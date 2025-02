Moto radiata in giro per Olginate: la Polizia Locale la ferma, pesanti le sanzioni

Il vice comandante Carroccio: “Il motoveicolo doveva trovarsi custodito a Bonate Sopra, invece circolava”

Al trasgressore e al proprietario multa di 1.984€. Attivata l’alienazione del mezzo. Chiesta la revoca della patente al titolare della custodia

OLGINATE – Nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio, durante un servizio di controllo a piedi nel centro di Olginate, gli agenti della Polizia Locale hanno notato un motoveicolo sospetto, già attenzionato in altri controlli.

“Da una verifica presso l’archivio nazionale dei veicoli, il mezzo risultava essere stato radiato per intestazione fittizia e sottoposto a sequestro amministrativo dalla Polizia Locale di Lierna – ha spiegato il vice-comandante Francesco Carroccio -. Il motoveicolo doveva trovarsi custodito a Bonate Sopra e invece circolava in via Torchio a Olginate“.

Gli agenti, coordinati dal comandante Matteo Giglio, hanno fatto scattare tutte le sanzioni del caso: “Al trasgressore della violazione e al proprietario del mezzo è stata comminata una sanzione di 1.984€ ed è stata attivata l’alienazione del motoveicolo (perdita del possesso) – ha concluso Carroccio -. Inoltre verrà richiesta la revoca della patente al titolare della custodia del veicolo”.

Particolarmente soddisfatto il sindaco Marco Passoni: “Avevo chiesto alla Polizia Locale, oltre ai normali controlli, una presenza anche a piedi per le vie del centro così da poter meglio vedere determinate dinamiche. Alla luce di questo ennesimo risultato, non posso che ringraziare tutti gli agenti e fargli i complimenti per il loro operato”.