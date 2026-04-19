Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco: soccorso persona a Olginate e incendio a Lecco

Autoscala e tecniche speleo-alpine per il soccorso di una persona

Incendio di sterpaglie a Lecco, ora le fiamme sono sotto controllo

OLGINATE – Notte impegnativa, quella appena trascorsa, per i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco che sono intervenuti a Olginate per assistere i sanitari del 118 durante il soccorso di una persona. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con l’autoscala e l’utilizzo di tecniche speleo-alpine al recupero del paziente che è stato trasportato successivamente all’ospedale a Lecco.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche su un incendio di sterpaglie, ora sotto controllo, avvenuto a Lecco. Contemporaneamente gli uomini del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) hanno collaborato al recupero di due ragazzi in difficoltà sulla Grigna Meridionale.