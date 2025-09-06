Olginate, 66enne in pericolo sul lago: intervento dell’elisoccorso

L’incidente è avvenuto oggi, alle 11:15, mentre l’uomo stava effettuando un’uscita in canoa

Il 66enne, probabilmente trascinato dalla corrente, ha superato le paratie della diga. Sul posto anche ambulanza dei Volontari di Calolzio, Vigili del Fuoco e Carabinieri

OLGINATE – Attimi di apprensione questa mattina sul Lago di Garlate, dove un uomo di 66 anni è stato trascinato dalla corrente durante un’uscita in canoa. L’incidente è avvenuto intorno alle 11:15, quando la corrente ha spinto l’uomo verso la diga di Olginate, superando le paratie.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, nei primi attimi qualcuno ha cercato di lanciargli una corda per aiutarlo, senza però riuscirci, mentre sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, i vigili del fuoco, un’ambulanza dei volontari di Calolziocorte e i Carabinieri. L’uomo sarebbe stato poi portato a riva da due ragazzi presenti sul posto, che lo hanno aiutato fino all’arrivo dello staff medico sanitario, che ha prestato le prime cure al 66enne. Successivamente l’uomo è stato trasportato all’ospedale in codice giallo.

Molte le persone che si sono radunate lungo la riva per seguire con apprensione le operazioni di salvataggio.