Olginate. Aggressione in piazza Garibaldi, 34enne finisce all’ospedale

Soccorsi sul lungolago poco dopo le 18 di oggi, 24 dicembre

Un ragazzo di 34 anni sarebbe rimasto ferito in seguito a una lite

OLGINATE – Dalle parole sarebbero passati ai fatti e quella che era iniziata come una lite tra due giovani sarebbe sfociata in aggressione. Sull’accaduto stanno cercando di far chiarezza i Carabinieri. I fatti sono avvenuti poco dopo le 18 di oggi, giovedì 24 dicembre, in piazza Garibaldi a Olginate.

Protagonisti due ragazzi che avrebbero dato vita a una accesa lite proprio nella zona del lungolago. La situazione, però, sarebbe degenerata con uno dei due contendenti, un 34enne, che è rimasto ferito ed ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.

Sul posto sono giunti i sanitari e un’ambulanza della Lecco Soccorso che hanno prestato le prime cure al 34enne che è stato poi trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sembrerebbe che quando le forze dell’ordine e i soccorritori sono giunti sul posto dell’aggressore non ci fosse più traccia. Spetterà ai Carabinieri ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.