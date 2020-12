L’intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 3.30 della scorsa notte

Una vettura completamente distrutta e altre danneggiate

OLGINATE – Incendio nella notte in via Spluga a Olginate dove un’auto è stata divorata dalle fiamme. Ancora nessuna certezza sulle cause del rogo. I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti intorno alle 3.30 della scorsa notte per domare le fiamme. Sul posto si sono portati anche i Carabinieri di Merate.

La piccola utilitaria era parcheggiata in via Spluga, all’altezza dell’incrocio con via Cantù, la strada che porta in centro paese. Nel rogo sono stati danneggiati anche i mezzi che erano parcheggiati lì vicino, ma la tempestività dei Vigili del Fuoco ha evitato danni che potevano essere ben maggiori. Al momento si sta indagando per capire cosa sia successo, con tutta probabilità verranno visionate i filmati delle telecamere della rete di videosorveglianza del paese.

Ovviamente il pensiero è andato subito ai fatti accaduti nelle scorse settimane nel vicino paese di Airuno dove sono state date alle fiamme numerose vetture.