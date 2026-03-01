Olginate, auto in fiamme nella notte: incendio in un parcheggio, intervento dei Vigili del Fuoco

L’allarme è scattato intorno all’1.30: sul posto APS e autobotte dei Vigili del Fuoco, presenti anche i Carabinieri

Le auto erano parcheggiate nell’area di sosta situata in via Mario Redaelli

OLGINATE – Intervento da parte dei Vigili del Fuoco questa notte, dove un incendio ha interessato alcune autovetture parcheggiate a Olginate. Le fiamme sono divampate all’interno di un’area di sosta situata in via Mario Redaelli, rendendo necessario l’intervento dei pompieri per evitare che il rogo potesse estendersi ad altri mezzi o alle zone circostanti.

L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando sul posto è stata inviata una squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta con un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte pompa (ABP). Le operazioni si sono concentrate sullo spegnimento dell’incendio e sulla messa in sicurezza dell’area interessata.

Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e accertare le cause che hanno portato al rogo delle vetture. Non sono stati segnalati ulteriori dettagli in merito all’episodio.