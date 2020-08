Olginate, cade in moto sulla provinciale: soccorso un 32enne

Incidente per un motociclista in via Spluga a Olginate

Ferito un uomo di 32 anni, trasportato in ospedale

OLGINATE – Brutta caduta per un motociclista che, martedì pomeriggio, stava percorrendo la strada provinciale a Olginate: l’uomo, 32 anni, per cause non note, è caduto dalla sua Ducati in via Spluga, non lontano dalla stazione di servizio della Esso.

Il fatto è accaduto intorno alle 16. Il motociclista viaggiava in direzione Lecco, a seguito della caduta si è ritrovato ai margini della corsia opposta di marcia, ma non avrebbe riportato gravi traumi.

Non risultano altri veicoli o persone coinvolte. Il 32enne è stato raggiunto dall’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e dall’automedica del 118. Sul posto anche i Carabinieri.